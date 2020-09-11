Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi 2020: Lise KPSS ne zaman yapılacak?

Devlet memuru olmak isteyen lise mezunu adaylar ortaöğretim KPSS sınavına girecekler. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları alınmış ilk oturumu da 6 Eylül Pazar günü tamamlanmıştı. Lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri de açıklandı.

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TARİHİ 2020

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri netlik kazandı. Memur olmak isteyen tüm adaylar kurum tarafından belirtilen tarihler aralığında, yayınlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlemlerini gerçekleştirecekler.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında düzenlenecek.

LİSE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu olan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS TARİHLERİ 2020

KPSS geç başvuruları 10 Eylül 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.