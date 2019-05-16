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Yaz tatili için geri sayım

Yaz tatili için geri sayım

' Okullar ne zaman kapanacak?' milyonlarca öğrencinin ve velisinin merak ettiği bir konu.

Okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları öğrenciler ve veliler tarafından araştırırlıyor.  Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci kanaat dönemi geçtiğimiz haftalarda başladı. 

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 
Okullarda ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi günü baladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, ikinci dönem 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okulların kapanmasının hemen ardından  15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

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