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13 Haziran 2019 Perşembe 13:30 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:30

Okullar ne zaman tatil olacak?

Okullar ne zaman tatil olacak"

Okulların tatile girmesine sayılı günler kaldı. Binlerce öğrenci sınavların ardından 15 günlük tatili deyim yerindeyse 4 gözle bekliyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak karneler ne zaman dağıtılacak?

İkinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.  2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

 

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