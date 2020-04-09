Okullar ne zaman kapanacak? 2020 yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Okulların kapanacağı tarih aynı zamanda 2020 yaz tatili başlangıcı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi içerisinde tarihlerle ilgili tüm detaylar paylaşılmıştı. 23 Mart’tan bu yana uzaktan eğitim sistemiyle derslerini takip eden öğrenciler 2020 yaz tatili hangi tarihte başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2020?

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafındna yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre ise ikinci ara tatilin 6-10 Nisan 2020'de yapılması planlanıyordu. 13 Nisan'da başlayan ikinci dönemin diğer yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecekti. Yani okullar mevcut durumda 19 Haziran’da kapanacak ve böylelikle yaz tatili başlamış olacak. Sene başında yapılan düzenlemeyle; yaz tatilinden alınan 2 hafta ise birer hafta olarak birinci dönem ve ikinci döneme ara tatil şeklinde eklenmişti.

Okulların kapanma tarihi ile ilgili mevcut durumun dışında resmi bir açıklama yapılması durumunda, ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okulların kapanışı yani yaz tatili başlangıcı 19 Haziran tarihine denk geliyor. Yaz tatili bu sene toplamda 11 hafta sürmüş olacak.

Korona virüsü salgını nedeniyle hali hazırda uzaktan eğitime geçildi. Eğitim-öğretim sürelerinde ve dolayısıyla yaz tatili başlangıç tarihinde şu an için bir değişiklik gözükmüyor.