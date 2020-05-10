Okullar ne zaman açılacak ve kapanacak 2020? Okullar 1 Haziran'da açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak 2020? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme planı açıklandı. Okulların ne zaman açılacağının yanında bir de okullar ne zaman kapanacak? sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Okullar 1 Haziran’da açılacak mı? sorusunun yanıtı haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE KAPANACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Okulların açılma tarihi ile ilgili Bakan Selçuk, "1 Haziran" tarihinin bir ihtimal olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı duruma göre açılış tarihinin netleşebileceğini vurgulamıştı.

"Her şey yolunda giderse kısa bir süre için mi okullar açılacak” şeklinde sorulan soruya Bakan Selçuk, şu yanıtı vermişti;



"19 Haziran okulların kapanma tarihi. 19 gün için açılır tabii. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz. Mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği. Bu konuda emin olduğumuz anda okullarımızı açarız."

OKULLAR 1 HAZİRAN’DA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak Kanal 7'de katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları ise şu şekilde oldu;

"Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz."

"Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz" diyen Bakan Selçuk, "Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz."

OKULLAR İLLERE GÖRE Mİ AÇILACAK?



Bakan Ziya Selçuk Kanal 7'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu ve okullar ile ilgili çalışmaların henüz görüşüldüğünü söyledi.

"Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız.Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz."