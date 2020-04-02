Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman tatil oldu? İşte yanıtı

Okulların ne zaman açılacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını özleyen öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu verileri doğrultusunda alınan karar ile okullardaki uzaktan eğitimin uzatıldığı tarihi duyurmuştu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Son bilgiye göre okullar 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak ve bu sürede uzaktan eğitime devam edilcek. Ancak salgının durumuna göre bu süre uzayabilir. Okullar bu dönem hiç açılmaya da bilir. Durumun seyrine göre, Bakanlık tarafından gerekli önlemler alınarak, gerekli açıklamalar yapılacaktır.

BAKAN ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.

Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.