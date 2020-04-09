Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde eğitime ara verildi. “Okullar açılacak mı?” ve “Okullar ne zaman açılacak?” soruları da binlerce öğrenci ve veli tarafından merak edilmeye başladı. Konuyla ilgili resmi açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. İşte okulların açılacağı tarih...



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan geldi. Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirmişti. Okulların normal şartlarda 4 Mayıs Pazartesi günü açılması bekleniyor.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihi hakkında net bir tarih vermezken "30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır." dedi.

MEB'DEN VELİ KUŞAĞINDA HER GÜN BİR UZMAN

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TRT EBA kanallarında dün başlatılan "BİZDEN" isimli veli kuşağında her gün bir uzman, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi başlıklarda velilere bilgiler aktarmak üzere ekranlarda olacak.

MEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, okulların kapanmasının ardından uzaktan eğitimlerini evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında dün başlatılan veli kuşağının ilk konuğu olarak, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" konusunda ailelere seslendi.

MEB tarafından hazırlanan ve her gün TRT EBA TV'de saat 20.00'de ekranlarda olacak veli kuşağının detaylı programı da belli oldu. Buna göre, "BİZDEN" isimli veli kuşağında her gün bir uzman, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi başlıklarda ekranlarda olacak.