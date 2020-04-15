Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Detaylar haberimizde…

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından gündem konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmesi kararını açıklamıştı. Bu bağlamda bazı sınavların da ertelenmesinde karar kılınmıştı. Bakan Selçuk, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? sorusuna dair ise birtakım öngörülerini kamuoyu ile paylaştı. Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgın önlemleri çerçevesinde okulların kapatılması kararı alınmıştı. Öğrenciler ise uzaktan eğitim sistemiyle EBA TV üzerinden derslere devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu’nun da önerilerini dikkate alarak okulların 30 Nisan’a kadar kapalı kalacağını duyurdu. Mevcut durumda okulların 4 Mayıs Pazartesi günü açılması bekleniyor.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk güncel açıklamasında, okulların açılmasına yönelik net bir tarih vermedi ve "30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır." ifadelerini kullandı.

30 Nisan tarihine kadar resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgileri sizinle paylaşacağız…