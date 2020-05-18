Okullar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
Son Dakika Haberleri.. Okulların ne zaman açılacağı binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Okullarla ilgili yeni gelişmeyi de aktaran Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı tarihini açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Milyonlarca öğrenci merak ettiği okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının eylül ayında başlayacağını duyurdu.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız