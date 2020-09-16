Binlerce öğrenci ve velisi okulların son durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı. 3 haftalık uzaktan eğitimin ardından okullarda kademelendirilmiş ve seyreltilmiş yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklanmıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de kaçıncı sınıflar okula gidecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitim belli sınıflar için 21 Eylül'de başlayacak. Öğrenciler belirlenen günlerde okula gidecekler.

21 EYLÜL'DE KAÇINCI SINIFLAR OKULA GİDECEK?

21 Eylül'de anaokullar ve 1. sınıf öğrencileri okula gidecek. Öğrencinin okula gitmesi velinin insiyatifinde olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.

Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız."