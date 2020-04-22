Okullar ne zaman açılacak 2020? Yazın okullar açılacak mı? Ziya Selçuk açıkladı!

Okulların ne zaman açılacağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs sonrası Türkiye'de yüz yüze eğitimde araya gidilmişti. Bunun üzerine öğrenciler Okullar ne zaman açılacak? Yazın okullar açılacak mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu hakkında açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü okulların açılacağı tarih hususunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bazı açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimi yapılırsa okullarda görülmeyen müfredatı kapsayacak konulardan oluşacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir müfredat hazırlama ya da değiştirme gibi bir durumun olmadığını ifade etti.

Koşulların her gün değiştiğini vurgulayan Selçuk, bu nedenle okulların ne zaman açılacağına ilişkin kesin bir şey söyleyemediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların ne zaman açılacağı hakkında geçtiğimiz hafta sonu şu bilgileri verdi;

"Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Mesela, diyelim ki açılmadı, ona göre değişir" dedi.

YAZIN OKULLAR AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk, "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "Telafi eğitimler ne zaman başlayacak, neyi kapsayacak?" sorusunu Bakan Selçuk, "Okullarda görmediğimiz müfredatı kapsayacak. Yoksa özel bir müfredat hazırlamak ya da müfredatı değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, önümüzdeki günlerde virüs seyrine bağlı olarak değişecek" diye yanıtladı.