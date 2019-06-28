2019 okula başlama yaşı kaç oldu? Son dakika okula başlama yaşı haberleri her yıl olduğu gii bu sene de merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde, milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklif, TBMM'ye sunuldu. Görüşülen kanun, Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasalaşan teklifle, bu yaş farkının azaltılarak çocukların okula uyumu ve akademik gelişiminin olumlu etkilenmesi hedefleniyor. eki Okula başlama yaşı kaç oldu? Son dakika okula başlama yaşı haberlerine haberimizden ulaşabilirsiniz..

2019 OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

İlkokula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması hdefleniyor.

Bu düzenlemeyle ilkokula başlama yaşında eylül sonu itibarıyla 69 olarak belirlenen dönem, aralık ayı sonu itibarıyla 72 aya karşılık gelecek. İlkokula başlama yaşı yaş bütünlüğü korunarak 6 yaşa göre düzenlenmiş olacak ve 6-7 yaş çağ nüfusu arasındaki yaş ayrımının net olarak yapılabilmesi de sağlanacak.

ZİYA SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlamış ve okula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını söylemişti.

Bakan Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız." dedi.