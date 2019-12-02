Öğretmen ataması 2020 hangi branşlarda olacak? 2020 öğretmen kontenjanları belli mi?

Öğretmen ataması 2020 hangi branşlarda olacak? sorusu yoğun olarak aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi. Öğretmen ataması 2020 hangi branşlarda olacak? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ÖĞRETMEN ATAMASI 2020 HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Atamaların henüz hangi branşlarda olacağı belli olmadı. Olduğunda haberimizde yer alacak.

2019 YILINDA ÖĞRETMEN KONTENJANLARI NE KADARDI?

MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrılmıştı.