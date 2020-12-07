Öğretmen alan değişikliği boş kontenjan açıklandı mı? Alan değişikliği kontenjanları 2020 nereden sorgulanır?

Öğretmen alan değişikliği başvuruları bugün başladı. Öğretmen alan değişikliği başvurularına ilişkin duyuru MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Ön başvurular (Birinci aşama), 2020 Yılı Alan Değişikliği Atama Takviminde belirtilen süre içerisinde “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, öğretmen alan değişikliği boş kontenjan açıklandı mı?

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ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen alan değişikliği boş kontenjanlar ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sorgulama işlemini ilgili web sitesine girerek öğrenebilirsiniz.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmen alan değişikliği başvuruları 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılabiliyor. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işleteceklerdir.

Ön başvuruda bulunmayanlar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

TERCİH VE ATAMALAR NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.