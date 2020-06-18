MSÜ tercih nereden ve nasıl yapılır? MSÜ sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2020 sınavına giren adaylar tercih konusunda araştırma yapmaya başladılar. 14 Haziran’daki MSÜ sınavında 135 dakikalık sürede toplamda 120 soru cevaplandı. ÖSYM sınav takviminde ise daha önceden sınav sonuçları için açıklama tarihi belirlenmişti. MSÜ sınav sonuçları 2020 ile ilgili tüm detayları haberimizden bulabilirsiniz.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin belirlediği sınav takvimine göre; 14 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları 7 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar ÖSYM’nin “sonuç” sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçları öğrenebilecekler.

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

Açılımı Milli Savunma Üniversitesi olan MSÜ, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı olarak da biliniyor. Bu sınavdan yeterli puanı alan adaylar Milli Savunma Üniversitesi'nde okumaya ardından da Milli Savunma Bakanlığı'nda görev almaya hak kazanıyorlar.

MSÜ sınav tercihleri için ise 1-26 Haziran tarih aralığı belirlendi. Adaylar tercihlerini belirlenen tarihlerde "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

Konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde oldu;

“ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına

çağrılmayacaklardır.)”