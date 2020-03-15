MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ 2020 sınavı yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı 2020 yılında da büyük bir heyecanla bekleniliyor. MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla yapılacak olan sınav için geri sayım başladı. ÖSYM yayınladığı takvim içerisinde sınavın mart ayında yapılacağını duyurmuştu. Adaylar koronavirüs nedeni ile sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenmek istiyorlar.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre MSÜ sınavı, 29 Mart 2020 tarihinde saat 10:15'te yapılacak. Sınava girecek olan adaylar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden yapılan güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 10 gün kala yayınlanıyor.

2020 MSÜ SORULARI NASIL OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.