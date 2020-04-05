MSÜ 2020 sınavı ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi 29 Mart'tan 3 Mayıs'a ertelenmişti. Yapılan son açıklamaya göre MSÜ 2020 yeniden ertelendi. MSÜ 2020 sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MSÜ 2020 SINAVI NE ZAMAN?



MSÜ 14 Haziran'a ertelendi. MSÜ tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "ÖSYM tarafından 03 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://osym.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır."

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.