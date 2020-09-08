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  3. Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için teknik hazırlıklarımız var
08 Eylül 2020 Salı 11:39 | Son Güncelleme:

Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için teknik hazırlıklarımız var

Yüz yüze eğitim başlıyor mu" Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için teknik hazırlıklarımız var

Yüz yüze eğitim konusunda tüm öğrenci ve velilerin merakını giderecek önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda birtakım teknik hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Yüz yüze eğitim konusunda tüm öğrenci ve velileri ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için teknik hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Öte yandan, yüz yüze eğitimle ilgili çok kısa süre içerisinde gereken açıklamaların yapılacağı kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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