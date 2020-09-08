Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için teknik hazırlıklarımız var

Yüz yüze eğitim konusunda tüm öğrenci ve velileri ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için teknik hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Öte yandan, yüz yüze eğitimle ilgili çok kısa süre içerisinde gereken açıklamaların yapılacağı kaydedildi.

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