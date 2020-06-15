MEB yetenek sınavı ne zaman? Yetenek sınavı başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yetenek sınavları merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci sınav başvuru ve tarihlerini yakından takip ediyor. Yetenek sınavları, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı için okullara alınacak öğrenciler için yapılıyor. Yetenek sınavına girmek için başvurular e-okul üzerinden veli tarafından yapılacaktır. Yetenek sınavı başvuruları ve sınav tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEB YETENEK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yetenek sınavı tarihleri belli oldu. Yetenek sınavları ve sonuçların sistem üzerinden duyurulması 1-10 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz’da öğrenecek.

MEB YETENEK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

YETENEK SINAVI E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

YETENEK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular, 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-okul sisteminden bireysel olarak veliler yapacaktır. Yapılan başvuruların ardından Adayların Yetenek Sınavı giriş tarihlerinin duyurulması ise 30 Haziran 2020 olarak belirlendi.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Kılavuza göre ek yerleştirmede boş kontenjanların ilan edilmesi 6 Ağustos 2020’de yapılacak. Boş kontenjan tercihlerinin alınması ise 10-13 Ağustos 2020 tarihinden gerçekleşecek.

Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak.