MEB Mayıs ayı 2. soru paketini yayımladı! LGS Mayıs ayı 2. çalışma soruları nasıl?

Mayıs ayı 2. çalışma soruları nasıl? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile ortaöğretim kurumlarına yönelik 2. soru paketi yayımlandı. 8. sınıf 1. dönem müfredatını kapsayan sorular Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerini içeriyor. Haberimizin içerisinden MEB Mayıs ayı 2. soru paketi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

MAYIS AYI 2. ÇALIŞMA SORULARI NASIL?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 1.000 soruluk 2. destek paketimizi sunuyoruz.

Öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmek için emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

MEB MAYIS AYI 2. SORU PAKETİ İÇİN TIKLAYINIZ.

MEB LİSE DESTEK PAKETİ SORULARI NASIL?

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı.

Bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin içinde bulunulan süreçten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz." dedi.

Bakan Selçuk şöyle devam etti: "Bugüne kadar 1516 sorudan oluşan destek paketini öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş olduk. Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar.