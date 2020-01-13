MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayınlandı mı? 2020 Ocak ayı LGS örnek sorular nasıl?

MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yoğun ilgi görüyor. LGS örnek sorular Ocak ayı yayınlandı mı? 2020 Ocak ayı LGS örnek sorular nasıl? sorularının yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı yani LGS için hazırladığı örnek soruları her ay yayınlamaya devam ediyor. MEB örnek soru kitapçıklarının ilki 24 Ekim'de, ikincisi 22 Kasım'da, üçüncüsü de 25 Aralık'ta yayımlandı. Öğrenciler Ocak ayı LGS örnek sorularının yayınlanmasını bekliyor. MEB LGS Ocak ayı örnek sorular ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

MEB LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

LGS 2020 Ocak ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. MEB Ocak örnek sorularının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. LGS 2020 Ocak ayı örnek soruları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

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LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.



Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.



LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.