MEB LGS Aralık ayı örnek sorular yayında! LGS'ye kaç gün kaldı 2020? İşte yanıtı
MEB LGS örnek sorular, 8. sınıfa giden öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okuyacakları liseyi belirlemek üzere LGS sınavına girecek öğrenciler, sınava hazırlanmaya başladı. Öğrenciler MEB tarafından yayınlanan örnek soruları çözmek istiyor. Bu süreçte merakla beklenen Aralık ayı örnek sorular geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. MEB LGS Aralık ayı örnek sorulara haberimizden erişim sağlanabiliyor. LGS'ye kaç gün kaldı 2020? yanıtı haberimizde yer alıyor...
LGS'ye kaç gün kaldı? merak ediliyor. LGS sınavı, ortaokula giden öğrencilerin okuyacakları liseyi belirlemeleri üzere girdiği sınav oluyor. MEB, LGS sınavına hazırlanan öğrencilere fayda sağlaması adına her ay LGS örnek sorular yayınlıyor. İlk sorular Ekim ayında yayınlamıştı. Ekim ayı örnek sorularını çözen öğrencilerin heyecanla beklediği Aralık ayı örnek sorular da geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. MEB LGS Aralık ayı örnek sorular haberimiz içerisinde yer alıyor.
MEB LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA
Öğrenciler tarafından merakla beklenen LGS Aralık ayı örnek soruları geçtiğimiz günlerde MEB tarafından erişime açıldı. Haberimizden örnek sorulara ulaşabilirsiniz..
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LGS'YE KAÇ GÜN KALDI 2020?
LGS sınavı 07 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Buna göre 28 Aralık itibari ile LGS'ye 161 gün kaldı..
LGS SORULARI NASIL OLACAK?
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
LGS NEDİR?
2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak bilinen ve uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS’dir. LGS’ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri %70 sınav puanı ve %30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.