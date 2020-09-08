MEB duyurdu... Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıfların başlayacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün okullarımızda olacak."

Bakan Ziya Selçuk: "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek 3 haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusu yeniden değerlendirilecek."

Selçuk:"Velilerimiz öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan ederse öğrenci uzaktan eğitime devam edecek, devamsız sayılmayacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır."

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