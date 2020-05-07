MEB BİLSEM sınav sonuçları 2020! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuç tarihi beli mi?

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuç tarihi beli mi? Öğrencilere zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanında kapasitelerini üst düzeyde kullanmak için açılan özel eğitim merkezleridir. 4 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan BİLSEM sınavlarının 22 Nisan'da belli olacağı söylenmişti. Konuyla ilgili son açıklama ise geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. BİLSEM sınav sonuçları için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM grup tarama sınavları, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında yapılmıştı. Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etti.

BİLSEM 2020 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavının herhangi bir aksilik olmaması halinde 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.