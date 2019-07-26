2019 lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında bulunuyor. LGS lise tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı. Yeni dönemde liseye başlayacak olanlar, bir yandan lise nakil tarihlerini, diğer yandan da kayıt sürecini araştırıyor. 2019 LGS sınavından istediği puanı alamayan öğrenciler, yerel yerleştirmeyle evlerinin yakınındaki liselere kayıt olacak. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar lise kayıtları ne zaman başlıyor? merak ediyor. 2019 lise kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgiyi haberimizden bulabilirsiniz..

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS sınavından istediği puanı alamayan adaylar yerel yerleştirmeler ile evlerinin yakınındaki liselere kayıt yaptıracaklar. Onun dışında okulların kayıt tarihleri için genel bir açıklama bulunmuyor. Nakil tarihleri ise şu şekilde:

-Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

-İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

-Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

-Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

-Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

-Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için girdikleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. TEOG sınavının kaldırılmasının ardından 2018 yılında ilk defa uygulanan LGS ile birlikte ayrıca öğrenciler adrese dayalı kayıt sistemi ile tercihler de yapabilecek.