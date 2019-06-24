LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? diye öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. 1 milyondan fazla öğrencinin sınava girdiği LGS'de sonuçlar az önce açıklandı. YüSonuçlar “meb.gov.tr” adresi üzerinden yayınlandı.Sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in yayınlayacağı LGS 2019 tercih kılavuzu araştırılmaya başladı. Bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler ve velileri, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. LGS tercihleri ne zaman yapılacak? ve MEB LGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? sorularının cevabı için haberimizi inceleyebilirsiniz..

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2019 sonuçları bugün açıklandı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için sonuçların açıklanması bekleniyordu. MEB LGS 2019 tercih kılavuzunun yarın yayımlanması, tercih başvurularının ise Temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarakyapılabilecektir.b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDVdâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların

e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak vecevaplandırılmayacaktır.e

. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.