Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS 2020 için heyecan dorukta. İyi bir lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler, MEB'in yayınladığı site üzerinden ve e-okul üzerinden sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerine erişim sağlayabilecekler. LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS 2020 tercih işlemleri için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte tüm nu soruları sizler için yanıtlandırdık..

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



LGS 2020 tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu yıl LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklanacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak düzenlenecek.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.