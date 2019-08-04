LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? LGS lise nakil sonuçları sorgulama

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın sonuçları 24 Haziran’da açıklandı. 1 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri aralığında alınan tercihlerin sonuçları açıklandıktan sonra nakil üreci başladı. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil işlemleri başladı. Adaylar 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında işlemlerini gerçekleştirdiler. LGS nakil sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

LGS TERCİH SONUNUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil işlemleri 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçlar 5 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

LGS 2. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebiliyorsunuz.

Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.