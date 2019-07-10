LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS 2019 tercih robotu

LGS tercih sonuçları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. LGS tercih robotu, işlemlerin devam etmesi sebebi ile yoğun ilgi görüyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okullara girmek isteyen adaylar, 1 Haziran tarihinde düzenlenen sınava girdiler. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri 1 Temmuz tarihinde alınmaya başlandı. Adaylar işlemleri 12 Temmuz’a kadar yapabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Yerleştirme sonuçları, meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bir de bu sene ilk kez bir tercih robotu da kullanıma sunuldu. Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

Girdiğiniz panelde, tercih listeleme kriterleri sekmesi altında yer alan; "Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik AnadoluLiseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi" şıklarından istediğinizi seçebilir ve il ve ilçeye göre aratabilirsiniz.

Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme başlığı altından ise 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim Aralığı kriterine göre arama yapabilirsiniz.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.