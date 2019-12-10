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  3. LGS soruları nasıl olacak? 2019-2020 LGS aralık ayı örnek soruları yayında mı?

LGS soruları nasıl olacak? 2019-2020 LGS aralık ayı örnek soruları yayında mı?

LGS soruları nasıl olacak" 2019-2020 LGS aralık ayı örnek soruları yayında mı"

LGS sorularının nasıl olacağı, sınava girecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS aralık ayı örnek soruları yayında mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav 7 Haziran 2020’de düzenlenecek. Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Haberimiz içerisinden yayınlanan örnek sorulara ulaşabilirsiniz.

LGS için heyecan giderek artıyor. Sınava girecek olan öğrenciler, “LGS soruları nasıl olacak?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınav 7 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek. Kurum tarafından her ay örnek soru açıklaması yapılıyor. Haberimiz içerisinden kasım ayı örnek sorularına ulaşabilir, aralık ayı açıklaması ile ilgili güncel duyuruları takip edebilirsiniz.

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI AÇIKLANDI MI?

 

LGS aralık ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MEB LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
 
MEB LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

SÖZEL BÖLÜM SORULARI

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

SAYISAL BÖLÜM SORULARI

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20


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