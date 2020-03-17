LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS 2020 ertelendi mi?

LGS 2020 ertelendi mi? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye’de Koronavirüs vakasında yaşanan artıştan dolayı okullar tatil edildi, Etkinlik ve eğlence yerleri kapatıldı. Yaşanan olayların ardından LGS’ye hazırlanan öğrenciler, sınavın ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. İki bölüm halinde yapılacak olan sınav 8. Sınıf konuları esas alınacak. LGS sınavı hakkında merak edilenler haberimizde.

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgını sebebiyle sınav yapılacak mı? sorusu tüm öğrencilerin kafasında soru işareti olarak kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sınavın ertelenmesi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sınav şu an belirlenen tarihte 7 Haziran 2020’de yapılacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.