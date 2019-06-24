LGS sınav sonuçları sosyal medyada ses getirdi! İşte LGS sınav sonuçları

MEB bugün sabah saatlerinde LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar sosyal medyada görüşlerini dile getirdi. LGS'de kötü puan aldığı için üzülen öğrencilere öğretmenler' Lisede göstereceğiniz başarı ile çok iyi üniversiteler kazanabilirsiniz' yorumunda bulundu.

LGS SINAV SONUCUNU TIKLA ÖĞREN

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ LGS SINAV SONUÇLARI TWEETLERİ

LGS sonuçlarınız için üzülemeyin teogdan 464 alıp %9 a girmiştim gittiğim lise biraz kötü ama başarmak sizin elinizde bunu asla unutmayın her nerde olursanız olun çalışırsanız başarırsınız

LGS için üzülen kardeşlerim üzülmeyin önemli olan lisede göstereceğiniz çalışmadır geçin bunları takmayın çok fazla

LGS sonuçları açıklanan güzel minikler, umarım istediğiniz sonuçları elde edip gönül rahatlığıyla mutlu olacağınız liseye giriş yapabilmeniz temennisiyle. ha olmadıysa da can sıkılacak birkaç durum dışında rahat olmalı ve gideceğiniz okulda kendinizi gösterebilmeniz umuduyla.

LGS sonuçları için size söylebileceğim tek şey iyi bir lise size güzel bir çalışma ortamı sağlar. kazanamadığınızda inanın üzülebilecek bir şey değil.Yapmak ve başarmak istediğiniz zaman her şeyi yapabilirsiniz.Nerede olduğunuz önemli değil.Sizi başarıya taşıyan şey inancınızdır.

LGS sonuçları hayırlı olsun. İnşallah tüm öğrenciler uygun tercihle gelecekleri açısından en doğru okula yerleşirler.

Her yerde LGS görüyorum ablam yüzünden şu an üniversite sınavı hakkında da beynim dolmuş durumda söyleyeceğim tek şey Umarım güzel geçmiştir sınavlarınız

LGS sonuçları açıklanmış. Umarım güzel puanlar almışsınızdır

LGS açıklandı, yerleştirme kıvuzu açıklandı mı ?

LGS sonuçları geldi ve annem okumayacaksan bir işe yara dedi

LGS sonucuda belli oldu. Allah'ım nasıl bir 24 saat bu

LGS sonuçları açıklandı. Sonucundan memnun olmayan var mı?

LGS'de standart sapma kalktı mı acaba hiç oradan puan gelmemiş



