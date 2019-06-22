LGS sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama

Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019, 1 Haziran tarihinde oturumlar halinde yapıldı. LGS’nin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. "LGS sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? LGS sınav sonucu nasıl sorgulanır?" öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. MEB, 2019 LGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklama yapılmıştı. Kısa bir süre önce sınava katılan adaylar liseye geçişte kullanacakları LGS puanlarına MEB üzerinden ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini de yapacak olan adayları uzun bir süreç onları bekliyor. Tercih kılavuzu ise sınav sonuçlarının ardından MEB’in resmi sitesinde yayımlanacak..

LGS SINAV SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran’da açılanacak. Sonuçlar “meb.gov.tr” adresinde olacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve puanlarına göre tercihlerini yapacak.

SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sınav puanı hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel bölümlerdeki her bir alt testte öğrencilerin sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Hesaplanan ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir.

Standart Puanlar (SP), Tablo 2’deki katsayılar ile ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) hesaplanmaktadır. Daha sonra alt testlerin ASP’leri toplanarak

Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilmektedir. Hesaplanan TASP kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına aşağıdaki formül kullanılarak dönüştürülmektedir.

SINAV İTİRAZLARI NASIL OLACAK?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.