LGS örnek soruları Aralık ayı heyecanla bekleniyor! Kasım ayı LGS örnek soruları yayında

LGS örnek soruları Aralık ayı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlıyor. Kasım ayı örnek soruları yayınlandı. Öğrencilerin sevdikleri örnek soru uygulaması Aralık ayı heyecanla bekleniyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr'ye çevrildi. LGS örnek soruları Aralık ayı yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

LGS Aralık ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. Aralık LGS örnek soruları yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi ise 07 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak bilinen ve uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS’dir. LGS’ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri %70 sınav puanı ve %30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.