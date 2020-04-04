LGS Nisan ayı örnek sorular yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular haberimizde

MEB LGS örnek sorular yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınava katılacak öğrencilere faydalı olması adına her ay örnek sorular yayınlıyor. LGS Mart ayı örnek sorularını çözen öğrenciler Nisan ayı sorularının yayınlanmasını bekliyor. "LGS Nisan ayı örnek sorular yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. LGS sınavı ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

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LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULAR 2020 YAYINLANDI MI?

LGS Nisan ayı örnek sorular henüz yayınlanmadı. Son olarak geçtiğimiz günlerde LGS Mart ayı örnek sorular yayınlandı. Aşağıdaki linkten örnek sorulara erişebilirsiniz

LGS SÖZEL ÖRNEK SORULAR

LGS SAYISAL ÖRNEK SORULAR

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 7 Haziran'da yapılacak. Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç,tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Başvurular ücretsizdir.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak sadece 1. dönem konularından uygulanacağını açıkladı. Bakan Selçuk LGS’nin ertelenmesine ilişkin olarak ise ‘LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok’ ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS sınavının birinci dönemi kapsayacağını, ikinci dönemi kapsamayacağını açıkladı. Bakan Selçuk : "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak." dedi.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.