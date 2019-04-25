LGS ne zaman yapılacak? LGS soru kitapçığı yayınlandı!

LGS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konuların arasında yer alıyor. Sınava geri sayım sürerken LGS için de soru kitapçıkları yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak 7. kitapçık yayınlanırken, bu kitapçığa belirtilen adresten erişilebiliyor. Kitapçıkta toplam 45 soruya yer verilirken, 20 sayısal ve 25 sözel sorudan oluşuyor. İki oturumda yapılacak olan LGS’de ise 50 sözel, 40 sayısal olmak üzere 90 soru sorulacak. LGS hakkında her şey haberimizde…

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi.

LGS 7. ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran’da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “http://odsgm.meb.gov.tr/” internet adresinden erişilebiliyor. Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Liseye Geçiş Sınavı başvuru şartlarını içeren LGS 2019 kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru şartları şöyle:

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvurularda;

Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından onaylanmamışsa,

Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa,

Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.