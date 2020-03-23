LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS 2020 ertelendi mi?

Türkiye’de corona virüs önlemleri kapsamında LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı.” demişti. LGS ile ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Detaylar haberimizde…

LGS ERTELENDİ Mİ?

LGS’ye girecek olan binlerce öğrenci, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ‘Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’ sonrası, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” dedi.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Geçtiğimiz yıllardaki başvuru süreci göz önüne alındığında başvuru işlemlerinin Mart sonu ya da Nisan başında başlaması bekleniyor. Tarih netleştiğinde ise yine resmi bir açıklama yapılacaktır.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik gözükmüyor. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS'de sayısal alan oturumu süresi ise 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika olarak belirlendi.