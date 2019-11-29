Sayısal, sözel LGS örnek soruları sizlerle..LGS Kasım ayı örnek soruları öğrencilere sunuldu!

LGS Kasım ayı örnek soruları sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS LGS Kasım örnek soruları 25 Kasım pazartesi günü MEB tarafından yayınlandı. 2020 Kasım LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı PDF şeklinde öğrencilerin erişimine açıldığını belirtti. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor. LGS Kasım ayı örnek soruları haberimizde..

LGS KASIM ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI

Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ikincisi Kasım ayı MEB tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr'den erişime açıldı.

2020 LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

2020 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir bir bilgi paylaşılmadı.Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi ise 07 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.