LGS giriş belgesi nasıl alınır? E-okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı

LGS sınav giriş belgesi öğrencilerin yakından takip ettiği konulara arasında yer alıyor. 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınav Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılıyor. Sınava girecek olan adaylar LGS sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından LGS sınav giriş belgeleri açıklanmıştı. Sınav eksiksiz bir şekilde gitmek isteyen öğrenciler LGS giriş belgesi nasıl alınır? Soruş hakkında yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Liseler Geçiş Sistemi (LGS) sınav belgeleri MEB tarafından duyuruldu. 20 Haziran'da yapılacak sınav hakkında giriş bilgileri yayımlandı. Bina, salon ve sıra bilgileri açıklanan belgeye öğrenciler e-okul üzerinden ulaşabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

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SINAVDA KİMLİK BULUNDURMAK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, "Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok.

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Geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."