LGS 2020 ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk son dakika açıklamaları haberimizde...

LGS ertelendi mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak" dedi. Sınava girecek olan adaylar ise 2020 LGS ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. LGS başvuru tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak." dedi. Konuya ilişkin görüşmeler devam ediyor.

LGS’ye girecek olan adaylar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merakla bekliyor. Bakan Selçuk, LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğunu vurgulamıştı ve “Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz” sözlerini kaydetmişti. Mevcut durumda LGS tarihinde bir değişiklik gözükmüyor. LGS’nin 7 Haziran’da yapılması bekleniyor.