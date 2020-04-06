LGS başvuru ne zaman yapılacak? LGS başvuru tarihi belli oldu mu?

LGS başvuru ne zaman yapılacak? 7 Haziran'da gerçekleşecek olan LGS sınavının başvuru tarihi ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri amacıyla ertelenen sınavlar arasında LGS'de bulunuyor. MEB tarafından yapılacak olan sınav başvuru tarihi ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği konu için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs tedbirleri amacıyla ertelenen sınavlar arasında LGS'de bulunuyor. Bu sene öğrencilerin sınav başvru Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek. Başvurular Merkezî Olarak Bakanlık Tarafından Yapılacaktır. (Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç)

LGS BAŞVURU GÖRÜNTÜLEME

TÜM öğrenciler bugünden itibaren LGS başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecek. Öğrenci ve velilerin bu bilgileri mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Fotoğraf, öğrenci bilgileri, yabancı dil seçimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi muafiyeti ve özel durumu olan öğrencilerin durumlarının güncel olması gerekiyor. Eksiklik varsa kayıtlı olduğunuz okulun müdürlüğüne bildirmeniz gerekiyor. Sınava giriş belgeleri 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.