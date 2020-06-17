LGS 2020 heyecanı tüm öğrencileri ve velileri sardı. l 1.7 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin gireceği LGS için heyecan dorukta. Sınava girecek olan tüm öğrenciler ve velileri LGS 2020 saat kaçta başlayacak? LGS sınavı 1. oturum ve 2. oturum kaç dakika sürecek? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. LGS 2020 sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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LGS 2020 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



LGS 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

LGS SINAVI 1. OTURUM VE 2. OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?



Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Bu sene LGS sınav başvuruları merkezi olarak Bakanlık tarafından atandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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