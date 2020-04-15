LGS 2020 ne zaman, kaç gün kaldı? LGS konuları yayınlandı mı? Ziya Selçuk açıkladı!

LGS hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Liseye Geçiş Sınavı( LGS) Milli Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. 8.sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda adaylar ter döküyor. LGS konuları yayınlandı mı? Bakan Selçuk konu hakkında açıklamayı sosyal medya hesabında paylaştı. Binlerce öğrencinin heyecan ve ilgiyle takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS 2020 NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

MEB, geçtiğimiz günlerde LGS tarihlerini geçtiğimiz ay yayınladığı sınav takviminde açıkladı. MEB takviminden sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak gözüküyor. Koronavirüs sebebiyle sınavın ileri bir tarihe atılıp atılmayacağı hakkında henüz açıklama yapıldı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

LGS KONULARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS’de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın internet adresinde yayımladık” dedi.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

8’inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS’nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.