LGS 2020 başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? İşte yeni tarih

Lgs 2020 başvuru ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sınavda 8.'inci sınıf dersleri ağırlıklı olacak. LGS başvuru nasıl yapılır? Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavda sözel ve sayısal olarak iki bölümden yapılacak. Koronavirüs salgının nedeniyle ertelenen sınav ve başvuru tarihleri öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. LGS başvurusu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS 2020 BAŞVURU NE ZAMAN?

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs tedbirleri kapsamında MEB sınavları ertleme kararı almıştı. Yapılan son açıklamada Bakan Yardımcısı Mahmut ÖZER 2020 LGS başvuru kılavuzunun 3 Nisan 2020 Cuma günü yayımlanacağını açıkladı.

LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS başvurularında öğrenci ve velilerin başvuru yapmadan önce bilgilerini e-Okul üzerinde güncellemeleri ve bilgilerin güncelliğini okul müdürlüklerine kontrol ettirmeleri gerekiyor. Bilgilerin güncelliğinden ise okul müdürlükleri sorumlu olarak. Bilgiler güncellendikten sonra veliler ve öğrenciler e-Okul sitemi üzerinden başvurularını yapacaklar.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen LGS sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS’de hem de LGS’de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey.” dedi.