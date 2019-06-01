LGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

LGS sınavı bu sene de öğrenciler için hem stresli hem de zorlayıcıydı. 1 Haziran Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Liselere Geçiş Sınavı LGS ilk oturumu saat 09:30’da, ikinci oturumu ise 11:30’da başladı. Sınavdan çıkan öğrenciler ve velileri LGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu aratmaya başladı. MEB, sınava girecek öğrenciler için sınavda en az yarım saat önce sınava giriş belgeleri ile beraber sınav salonunda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liseleri Geçiş Sınavında birinci oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı.

LGS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sınavı LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre LGS 2019 sonuçları 24 Haziran Pazartesi tarihinde açıklanacak. LGS sınav sonuçları sorgulama ekranına aşağıda verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.

MEB LGS 2019 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MAHMUT ÖZER LGS SINAVININ SORUNSUZ TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğunu belirterek "Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlanmıştır." dedi.

Özer: "Sınavda toplam 3 bin 769 bina ve 63 bin 85 salon kullanılmıştır. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlanmıştır. Sınavda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylarımıza kılavuzda belirtilen her türlü destek sağlandı. Bu kapsamda 5 bin 424 öğrencimiz tek kişilik salonda ve 154 öğrencimiz de hastanede sınava girmişlerdir. Dolayısıyla bu durumda olan öğrencilerimiz hiçbir sıkıntı çekmeden bulundukları yerlerde sınava rahatlıkla girebildiler. Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu."dedi.

ÖĞRENCİYİ POLİSLER SINAVA YETİŞTİRDİ!

Suriye uyruklu 8. sınıf öğrencisi Amina Haydar, 10 dakika kala sınava girmek için İslahiye ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi. Kimlik kartı bulunmadığı gerekçesiyle sınava giremeyeceği belirtilince okulda görevli polis memurları öğrenciye yardımcı oldu. Polis aracıyla Bahçelievler Mahallesi’ndeki evine götürülen öğrenci kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. Haydar, polislere teşekkür etti.

Öte yandan Hatice Uygun isimli öğrenci, kimliğini kaybedince görevlilerce Cumhuriyet İlkokulunda gireceği sınava alınmadı. Baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğünün yolunu tutarken öğrenci Hatice Uygun ile annesi ve ablası sınava giremeyeceği endişesiyle okul bahçesinde gözyaşı döktü. Kimliğini kaybeden öğrencinin ise imdadına hafta sonu açık olan Nüfus Müdürlüğü yetişti. Aile çocuklarının sınava alınmasıyla derin bir nefes aldı. Ailelerin heyecanlı bekleyişi ise okul dışında devam etti. Bazı velilerin Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü.

LGS SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.