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  • Ekim ayı KYK burs ve kredi yattı mı? KYK burs ve kredi parası ne zaman yatacak?
06 Ekim 2020 Salı 10:12 | Son Güncelleme:

Ekim ayı KYK burs ve kredi yattı mı? KYK burs ve kredi parası ne zaman yatacak?

Ekim ayı KYK burs ve kredi yattı mı" KYK burs ve kredi parası ne zaman yatacak"

Üniversite öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) aracılığıyla burs ve kredi parası alıyorlar. Ödemeler her ay belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. KYK ekim ayı burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş sürüyordu. Bakan Kasapoğlu'ndan KYK ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi.

KYK ekim ayı burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ekim ayı kyk burs ve kredi parası ödemeleri için merakla beklenen açıklamayı yaptı...

EKİM AYI KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine kredi ve burs imkanı sağlanıyor. Öğrencinin eğitim yılı süresince söz konusu ödemeler her ay gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak.

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