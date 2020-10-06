Ekim ayı KYK burs ve kredi yattı mı? KYK burs ve kredi parası ne zaman yatacak?

KYK ekim ayı burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ekim ayı kyk burs ve kredi parası ödemeleri için merakla beklenen açıklamayı yaptı...

EKİM AYI KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine kredi ve burs imkanı sağlanıyor. Öğrencinin eğitim yılı süresince söz konusu ödemeler her ay gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.



Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak.