KYK burs ve kredi ödemeleri son dakika açıklaması! KYK burs ve kredi ne zaman yatacak?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi olmak üzere ödeme gerçekleştiriyordu. KYK son dakika gelişmeleri ise üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK kredi ve burs ödemeleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde…
Üniversitelerde bahar döneminin uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesinin ardından öğrenciler, KYK burs ve kredi ödemelerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve kredi ödemesi ile ilgili herhangi bir kesinti olmayacağını açıklamıştı. KYK son dakika gelişmelerinden biri de Bakan Kasapoğlu tarafından geldi. KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muhammed Kasapoğlu KYK burs ve kredi ödemelerinin başladığı duyurdu. Bugün itibariyle burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Nisan; '2' olanlar 7 Nisan; '4' olanlar 8 Nisan; '6' olanlar 9 Nisan; '8' olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.
BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI
Bakan Kasapoğlu’nun sosyal medya hesabından açıkladığı ifadeleri şu şekilde;
“Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız.”