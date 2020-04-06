KYK burs ve kredi ödemeleri son dakika açıklaması! KYK burs ve kredi ne zaman yatacak?

Üniversitelerde bahar döneminin uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesinin ardından öğrenciler, KYK burs ve kredi ödemelerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve kredi ödemesi ile ilgili herhangi bir kesinti olmayacağını açıklamıştı. KYK son dakika gelişmelerinden biri de Bakan Kasapoğlu tarafından geldi. KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muhammed Kasapoğlu KYK burs ve kredi ödemelerinin başladığı duyurdu. Bugün itibariyle burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Nisan; '2' olanlar 7 Nisan; '4' olanlar 8 Nisan; '6' olanlar 9 Nisan; '8' olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Bakan Kasapoğlu’nun sosyal medya hesabından açıkladığı ifadeleri şu şekilde;



“Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız.”