KYK burs/kredi sonuçların açıklanması bekleniyor! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz aylarda e-Devlet üzerinden gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen KYK burs kredi başvuruları sonrası sonuçların açıklanması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak olan değerlendirmenin tamamlanması ile birlikte KYK burs sonuçları açıklanacak. Geçtiğimiz sene 24 Ekim tarihinde sona eren başvuruların ardından sonuçlar 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Şimdi ise gözler bu yıl sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.



BU YIL KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken kritik sürece girildiği biliniyor. Öğrenciler gözlerini kurumun resmi sitesine çevirmiş durumda olup KYK burs sonuçları araştırmalarına hız kesmeden devam ediyorlar…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

BURSTAN KİMLER YARARLANACAK?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK DESTEK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

KYK Destek hesabından yapılan açıklamaya göre "Burs/öğrenim kredisi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." denildi.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.