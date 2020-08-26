KYK burs başvurusu için bekleyiş sürüyor

Milyonlarca üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burslarına başvuruda bulunacak.

KYK BURS BAŞVURUSU 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

(KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağı hakkından henüz bir açıklama yapılmadı Detaylar gelince haberimize eklenecektir. 2019 yılında KYK burs başvuruları 16 Ekim'de alınmıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.