KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve kredi başvuruları bitti mi?

KYK burs ve kredi başvuruları yoğun ilgi görüyor. 28 Ekim'de başlayan 2020 ve 2021 eğitim öğretim dönemi KYK başvuruları yarın (3 Kasım 2020 Salı günü) sona eriyor. KYK başvuruları ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre, Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim'de başladı. 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS VE KRESİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.